«МегаФон» поможет повысить уровень цифровизации Иркутской области

«МегаФон» и правительство Иркутской области подписали соглашение, в рамках которого оператор расширит инфраструктуру связи в регионе и повысит цифровизацию региональной экономики, сообщает пресс-служба компании.

Документ подписали директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В рамках соглашения «МегаФон» в ближайшие 5 лет увеличит зоны покрытия телеком-инфраструктурой малых населенных пунктов и улучшит связь вдоль федеральных и локальных автодорог, а также железнодорожных магистралей.

По словам губернатора, к 2030 году в регионе планируют сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. «МегаФон» поможет повысить защищенность от киберугроз информационной инфраструктуры, в том числе критической. Помимо этого, Иркутская область может стать местом для создания центра обработки данных. Важнейшим направлением будет внедрение инструментов Big Data в сферах туризма, ЖКХ, экологии и природопользования в Приангарье.

«Уверена, совместная и эффективная работа с правительством региона поможет реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий», — отметила Талдыкина.

В «МегаФоне» добавили, что в 2024 году компания модернизировала около 70 телеком-объектов в Иркутской области. По данным компании, за год связь значительно улучшилась в 29 населенных пунктах и охватила более 1,3 млн человек.