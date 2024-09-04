Эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара составит около 88,6 рубля, евро — 97,8 рубля, что соответствует текущим уровням. Юань будет стоить 12-12,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«На внебиржевом рынке доллар и евро сильно упали. В этом нет ничего удивительного — ранее о такой коррекции недвусмысленно сигналили фьючерсы на иностранные валюты (соглашение об их покупке на определенную дату в будущем — «Газета.Ru»). Фьючерсы постоянно были дешевле, чем на внебиржевом рынке. Кроме того, состоялась полная синхронизация биржевого и внебиржевого юаня на отметке 12,4 рубля», — уточнил Зельцер.

Он уточнил, что на бирже юань подорожал, а на форексе упал — больше там нет спреда (разница между покупкой и продажей валюты — прим.ред). Зельцер пояснил, что аномалий теперь нет.

По оценке компании, после выборов президента США доллар будет стоить 94-95 рублей, российская валюта будет ослабляться во втором полугодии.

Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня до конца года.