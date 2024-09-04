Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ ответили на обвинения стран Балтии в незаконном вылове рыбы

Глава Росрыболовства Шестаков призвал страны Балтии посмотреть на себя

close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Странам Балтии стоит посмотреть на себя, прежде чем обвинять Россию в незаконном промысле рыбы. Об этом РИА Новости заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», — сказал Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в незаконном промысле в начале июля. По информации издания Undercurrent News, речь идет о вылове трески, сельди и кильки в Балтийском море в период запретов, которые другие страны соблюдают.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, страны Балтии обвинили Россию с целью получения конкурентного преимущества и исключения российской рыбы с европейского рынка, что может привести к дефициту и увеличению цен в ЕС.

Ранее в Европе из-за санкций и сокращения улова столкнулись с дефицитом трески.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами