В РФ ответили на обвинения стран Балтии в незаконном вылове рыбы

Странам Балтии стоит посмотреть на себя, прежде чем обвинять Россию в незаконном промысле рыбы. Об этом РИА Новости заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», — сказал Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в незаконном промысле в начале июля. По информации издания Undercurrent News, речь идет о вылове трески, сельди и кильки в Балтийском море в период запретов, которые другие страны соблюдают.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, страны Балтии обвинили Россию с целью получения конкурентного преимущества и исключения российской рыбы с европейского рынка, что может привести к дефициту и увеличению цен в ЕС.

Ранее в Европе из-за санкций и сокращения улова столкнулись с дефицитом трески.