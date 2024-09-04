Россиянам рассказали, во что инвестировать с небольшими суммами

Небольшую сумму денег, например, 50 тыс. рублей, лучше всего вкладывать в банковские депозиты, потому что они дают понятный доход к концу срока инвестирования, не требуют значительных усилий и затрат на обслуживание. Об этом RuNews24.ru рассказал заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин.

По его словам, можно также вложиться в золото, потому что оно хорошо переносит инфляцию. Однако этот металл не принесет значительного дохода в долгосрочной перспективе, считает специалист.

«С суммой 50 тыс. рублей можно купить облигации нескольких эмитентов, чтобы диверсифицировать риск. Акции могут приносить очень высокую прибыль, если компания хорошо работает. Но акции могут терять в цене, и есть риск потерять часть или все свои инвестиции. С 50 тыс. рублей можно приобрести несколько акций, но для диверсификации лучше иметь больше средств», — добавил Андрюшкин.

При выборе стратегии для инвестирования стоит изучить все положительные и отрицательные моменты, заключил эксперт.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов до этого говорил, что привлекательным инструментом для инвестиций этой осенью остаются рублевые вклады. По его словам, это безрисковые финансовые инструменты с фиксированным доходом, поскольку он достигает гарантированных 18–20% годовых.

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