Экономист рассказал о противостоянии КНР и ЕС

Китай ударил по одному из основных драйверов экспорта Евросоюза последних лет — молочной продукции. Об этом РИА Новости заявил доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Игорь Строганов.

«Китай до последнего избегает прямой экономической конфронтации. Но потом последовательно, аккуратно давит по основным болевым точкам. Удар по молочной отрасли достаточно неприятен для Евросоюза: много лет именно молочка была основным драйвером зарубежных продаж», — сказал экономист.

21 августа Китай запустил антисубсидийное расследование в отношении импорта молочной продукции из Европейского союза. Данное расследование будет охватывать различные товары, включая свежие и переработанные сыры.

Торговая напряженность между Европой и Китаем обострилась в начале этого года, когда ЕС сигнализировал о введении дополнительных тарифов на электромобили, ввозимые из Китая. Позже Еврокомиссия сообщила, что намерена реализовать эти планы по импортным пошлинам, а также ввести тарифы на автомобили Tesla, произведенные в Китае в размере 9%.

Ранее в ЕС заявили о «фундаментальном» вызове блоку со стороны Китая.