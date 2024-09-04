Более 60% портфеля ответственного финансирования Сбера приходится на строительство

Объем портфеля ответственного финансирования Сбера превысил 3,3 трлн рублей, а 60,7% портфеля приходится на строительную отрасль, рассказала в рамках IX Восточного экономического форума старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Она отметила, что в современном мире необходимо уметь прогнозировать будущие риски и разрабатывать соответствующие инструменты.

«Для этого нужна финансовая поддержка, одним из видов которой являются устойчивые кредиты», — сказала она.

По словам Завьяловой, в Сбере сформировано предоставление некредитных ESG-продуктов, объем продаж которых с начала года составил более 1,4 млрд рублей.

«Достаточно новое направление на российском рынке ― это некредитные ESG-инструменты, которые помогают решать нашим корпоративным клиентам конкретные локальные задачи в контексте устойчивого развития и его ценностей», — сказала она.

Напомним, IX Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.