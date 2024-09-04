ГТЛК купит почти 240 самолетов у ОАК до 2032 года

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение, в рамках которого будет осуществлена поставка 238 самолетов до 2032 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГТЛК.

Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Согласно документу, ОАК поставит ГТЛК 132 самолета SJ-100, 65 Ил-114-300 и 41 Ту-214.

В пресс-службе отметили, что на текущий момент прорабатывается вопрос финансирования сделок с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое решение позволит обеспечить льготную лизинговую ставку для российских авиаперевозчиков, отметили представители компании.

До этого «Роснефть» и «РусГидро» заключили соглашение, в рамках которого на АЗС компании в регионах России будут размещать зарядные станции для электромобилей. Документ подписали на Восточном экономическом форуме.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании эксплуатируют более 750 иностранных самолетов.