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Названа доля Азии во внешней торговле России

Доля азиатских стран во внешней торговле России достигла 66%

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Анна Раткогло/РИА Новости

Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в структуре внешней торговли России достигла 66%, заявил заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин. Его слова приводит РИА Новости.

Между тем доля Евросоюза сократилась до 11%. Для сравнения: в 2014 году на Азию приходилось лишь 29% товарооборота РФ, а на ЕС — 47%.

Основным торговым партнером России среди азиатских стран является Китай. На него приходится 34% товарооборота. Остальные 32% распределены между другими странами региона.

До этого сообщалось, что американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ) начали отдавать предпочтение клиентам из Азии вместо Европы, несмотря на обещания поддержать Евросоюз после отказа от энергоносителей российского происхождения. США переключились на Азию из-за более привлекательных цен, поясняют аналитики.

Ранее эксперт назвал сроки решения проблемы с международными расчетами.

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