Бизнесу помогут оптимизировать логистику светлых нефтепродуктов

До конца 2024 года Сбер запустит пилотный проект ИИ-сервиса, который позволит оптимизировать логистику светлых нефтепродуктов и сократит углеродный след благодаря снижению потребляемого топлива при транспортировке, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках IX Восточного экономического форума.

Он отметил, что эффективность логистики до автозаправочных станций (АЗС) является одним из приоритетов нефтесбытовых и транспортных компаний.

«Светлые нефтепродукты, такие как дизельное топливо и автомобильный бензин, являются опасными грузами, поэтому к условиям и организации транспортного процесса предъявляется ряд специфических требований», — сказал он.

Ведяхин добавил, что ИИ-сервис Сбера будет учитывать ограничения и особенности отрасли.

Также он отметил, что Сбер создает кейсбук, который поможет применять ИИ для решения климатических, экологических и социальных задач.