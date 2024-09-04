Сбер выпустил руководство по выходу на российский рынок для компаний Китая

Одним из перспективных направлений сотрудничества между Россией и Китаем является упрощение процесса выхода иностранных компаний на отечественный рынок, полагает первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе сессии на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «Газеты.Ru».

На данный момент в России работает около 9500 компаний, связанных с китайским бизнесом — на 2 тысячи больше, чем было в прошлом году, рассказал первый зампред Сбера. По его словам, сложность выхода на российский рынок заключается не только в административных барьерах, но и в части поиска партнеров для бизнеса и понимания ментальности. Чтобы решить эти проблемы, Сбер подготовил руководство для китайских компаний по выходу на российский рынок, которое анонсировал в прошлом году.

В документе, доступном всем желающим, собраны сведения о том, как создавать компанию в России, объяснены особенности налогообложения, описаны экономические зоны, валютное законодательство, принципы привлечения инвестиций и так далее.

«Сбер готов быть единым окном для выхода китайских компаний на российский рынок. И, конечно, будем помогать клиентам расти на нашем рынке», — подчеркнул Александр Ведяхин.

Ранее зампред правления Сбера Анатолий Попов высказывал мнение, согласно которому любой российский предприниматель должен иметь возможность открыть бизнес в Индии, Китае или другой стране.