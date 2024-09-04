Сбер с начала года сберег от мошенников свыше 200 млрд рублей своих клиентов

Сбер с начала года предотвратил мошенничества в отношении своих клиентов на общую сумму более 200 миллиардов рублей. В некоторых случаях речь идет о десятках миллионов рублей на счетах одного клиента, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, каким бы ни был предлог мошенников, во всех схемах они всегда воздействуют на эмоции человека — страх или желание получить выгоду. При этом потенциальной жертве не дают времени на принятие осознанного решения.

«Именно поэтому в топе по-прежнему остаются схемы со звонками из полиции, ФСБ, ЦБ, но к ним добавляются дополнительные шаги и элементы. Например, злоумышленники часто сначала связываются с жертвой с поддельного аккаунта руководителя и сообщают, что в организации проходит проверка, поэтому в ближайшее время свяжутся сотрудники из органов, и необходимо оказать им всяческое содействие. Далее развивается классический сценарий с переводом личных денег или средств организации якобы на безопасные счета», — отметил зампред Сбера.

Кроме того, в Сбере фиксируют случаи, когда злоумышленники даже не формируют легенду, а с самого начала угрожают физической расправой жертве и ее близким, называя персональную информацию, которую можно найти в открытом доступе в интернете, например адрес места жительства.

В июне Станислав Кузнецов сообщал, что россиянам стоит знать о новой опасной схеме телефонных мошенников, которые обманывают граждан под предлогом трудоустройства на высокую должность в известную компанию. По его словам, это длительная «разводка», которая бывает весьма эффективной.