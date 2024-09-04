Мошенники чаще всего звонят россиянам от имени правоохранителей и Центробанка

Самыми актуальными и опасными мошенническими схемами остаются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на безопасный счет, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, в этом году у злоумышленников также популярны сценарии с целью получения доступа к аккаунту на «Госуслугах» — преступники используют для этого различные предлоги в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым могут звонить от имени медицинского учреждения или социальных организаций, молодым — сообщать о поступлении посылки или письма. При этом мошенники действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет и готовит его для второй, которая занимается оформлением кредитов.

Информацию из взломанного аккаунта, предупредил Кузнецов, также могут использовать для реализации дальнейших мошеннических схем.

«Мы в Сбере разработали простой и эффективный способ борьбы с таким видом мошенничества нужно отключить возможность авторизации на сайтах МФО через портал «Госуслуг» — тогда мошенники потеряют к нему интерес», — рассказал зампред Сбербанка.

Что касается дипфейков, то, как отметил Станислав Кузнецов, эта технология в основном используется в качестве дополнительного инструмента убеждения в уже известных сценариях мошенничества, например, при взломе аккаунта родственника или друга.

Ранее Сбер запустил программу по поиску уязвимостей на платформе по проверке защищенности приложений с привлечением независимых исследователей BI.ZONE Bug Bounty. Пользователи сервисов компании, которые найдут в них уязвимости, смогут получить вознаграждение до 500 тыс. рублей в зависимости от уровня их критичности.