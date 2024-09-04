Определены сроки запуска морских пассажирских судов из Мурманска в Шпицберген

Морское пассажирское сообщение между Мурманском и Шпицбергеном планируется запустить в 2025 году с ежемесячными рейсами. Об этом сообщил генеральный директор треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

«Грузопассажирское сообщение с Мурманском мы уже наладили, отправили в этом году 16 последовательных рейсов, теперь хотим запустить пассажирское. Очень рассчитываю, что уже в 2025 году любой россиянин сможет приплыть на Шпицберген на корабле как турист», — отметил он.

Неверов также напомнил, что с 29 мая Норвегия прекратила выдачу туристических виз для россиян, что затрудняет доступ к архипелагу. В связи с этим начались переговоры о запуске пассажирского судна, чтобы российские граждане могли добраться до архипелага морским путем.

Путешествие займет 2,5 дня, и мы ищем комфортабельное судно на 50 человек, уточнил Неверов.

После запуска морского сообщения «Арктикуголь» планирует предложить полноценные турпакеты, включая недельное проживание на российской части архипелага.

Гендиректор также добавил, что будут предлагаться как премиум-туры для взыскательных туристов, так и более доступные варианты для студентов и молодых ученых. Рейсы будут выполняться раз в месяц.

Ранее власти Норвегии испугались покупки участка земли на Шпицбергене китайцами.