ФНС расширит перечень стран, не обеспечивающих налоговый обмен

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует расширить перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, включив в него, в частности, 25 государств Евросоюза. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В публикации отмечается, что в перечне уже присутствуют две страны ЕС — Германия и Латвия.

В пояснительной записке к документу отмечается, что государства Евросоюза в одностороннем порядке прекратили обмен информацией для целей налогообложения с российской стороной.

Также в перечень планируют включить Австралию, Лихтенштейн, Монако, Новую Зеландию и Японию, которые «фактически приостановили обмен налоговой информации с РФ».

Из списка хотят исключить Ямайку, говорится в публикации.

До этого стало известно, что Германия планирует с 2025 года отменить налог на экспорт газа.

Речь идет о сборе, который Берлин установил во время энергетического кризиса 2022 года из-за сокращения потоков газа из России. Цель инициативы заключалась в покрытии расходов на закупку газа у других стран по более высокой цене.

Ранее Италия удвоила налог на зарубежные доходы богатых иностранцев.