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Россиянам рассказали, что можно считать бонусом от работодателя

HR-эксперт Семеренко: гибкий график работы можно считать бонусом от работодателя

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Гибкий график работы — это первый неденежный бонус, который работодатели предлагают россиянам, чтобы удержать их в условиях дефицита кадров. Возможность работать удаленно или гибкий график помогают сотрудникам лучше балансировать между работой и личной жизнью, сказал «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

Второй нематериальный бонус — обучение и развитие. По словам Семеренко, возможности для профессионального роста, включая курсы, тренинги и семинары, повышают лояльность сотрудников.

Третий неденежный бонус — медицинское страхование, фитнес-программы или абонементы в спортзал. По мнению эксперта, таким образом выражается забота о здоровье сотрудников.

«Четвертый бонус — комфортные условия труда. Удобные офисы, современные технологии и уютные зоны отдыха делают рабочее место более привлекательным. Пятый нематериальный бонус — дополнительные дни отпуска и поддержка в трудных ситуациях (например, оплата лечения при болезни)», — подчеркнул Семеренко.

Шестой бонус — компенсация оплаты за съемное жилье или предоставление общежития для кандидатов из других регионов. В некоторых российских компаниях предусмотрена такая поддержка, уточнил эксперт.

До этого российские компании оценили уровень текучки кадров.

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