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Эксперт спрогнозировал курс доллара после выборов президента США

Финансист Короев: доллар будет стоить 94 рубля после выборов президента США

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Shutterstock

После выборов президента США доллар будет стоить 94-95 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«Мы ожидаем ослабления рубля примерно до этого уровня во втором полугодии. Среди активов с экспозицией на валюту, интересными выглядят замещающие облигации. На курс рубля главным образом влияет баланс экспортных и импортных потоков, который искажен санкциями. Ожидаем, что проблемы с импортными расчетами будут постепенно решаться, но санкции при этом увеличат издержки на оплату импорта», — пояснил эксперт.

По его словам, в связи с этим спрос на валюту вырастет и курс доллара пойдет вверх. Кроме того, летом были снижены нормы по обязательной репатриации и продаже валютной выручки российских экспортеров, заключил Короев.

В настоящее время доллар на внебиржевом рынке стоит почти 89 рублей.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.

Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня до конца года.

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