Россиянам рассказали, когда нужен перерасчет пенсии

Для перерасчета пенсии человек должен обратиться в Социальный фонд. Такая необходимость возникает, когда россиянин выяснил, что в справке о назначенных выплатах нет каких-то сведений о трудовой деятельности. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

По ее словам, перерасчет также потребуется в случае новых обстоятельств, влияющих на пенсию. Например, переезд в северный регион или появление нетрудоспособного родственника на содержании.

«Для перерасчета нужно проверить данные, на основании которых были рассчитаны выплаты. Такая информация — стаж, заработанные индивидуальные пенсионные коэффициенты, периоды работы — есть в справке о назначенной пенсии. Ее можно взять в личном кабинете на портале «Госуслуг» или получить в клиентских службах Социального фонда России, в многофункциональных центрах», — отметила сенатор.

По ее словам, работающим пенсионерам ежегодно 1 августа производят автоматический перерасчет страховой части пенсии. Максимальная надбавка за год не может превышать трех пенсионных коэффициентов (ИПК). Но эти правила действуют только до конца текущего года. С 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится и будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.

Сенатор уточнила, что при перерасчете учтут все индексации, которые были в период работы или иной деятельности пенсионера. То есть размер повышения исчислят из той пенсии, которую бы работающие пенсионеры получали, если бы уволились по состоянию на конец 2024 года. Эта сумма высчитывается исходя текущей стоимости пенсионного балла — 133,05 рубля и величины фиксированной выплаты в размере 8134,8 рубля. Полученная величина будет взята за основу при расчете суммы индексации страховых пенсий с учетом коэффициента, который на 2025 год определит правительство РФ. Итоговая сумма индексации будет добавлена к той пенсии, которую работающий пенсионер фактически получал на дату 31 декабря 2024 года.

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