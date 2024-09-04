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Эксперт назвал справедливый размер стипендии для студентов

Экономист Лобода назвал справедливой стипендию для студентов в 50 тыс. рублей

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Depositphotos

Справедливый размер стипендии в российских вузах с учетом инфляции в 2024 году — 50-60 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Сейчас студенты-бюджетники получают ежемесячно в среднем от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Понятно, что со стипендиями даже на исходе Советского Союза, которые находились в диапазоне 40-50 рублей, это просто невозможно сравнить. Более того, в тех отраслях экономики, которые сейчас нуждаются в более активном развитии на фоне усилившейся мировой конкуренции, например, будущим специалистам в области IT, могли бы выплачиваться повышенные стипендии от 70 тыс. рублей при хорошей успеваемости», — отметил экономист.

Эксперт подчеркнул, что высшее образование в России должно быть доступным, бесплатным и с высокими стипендиями, которые бы опережали инфляцию. То есть не только высокими, но и постоянно индексируемыми, уточнил Лобода.

По его мнению, для роста качества человеческого капитала и конкурентоспособности России нужно сделать первое высшее образование бесплатным для всех граждан России. Экономист добавил, что бесплатное высшее образование недоступно для большинства граждан.

До этого сообщалось , что в российских вузах открыты 40 комнат матери и ребенка.

Ранее стало известно, что 18 тыс. студенток растят детей в возрасте до трех лет.

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