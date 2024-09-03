В Германии начали судить бывшего главу Volkswagen

В городе Брауншвейге (федеральная земля Нижняя Саксония) суд начал рассмотрение иска по делу о «дизельном скандале» против бывшего руководителя немецкого автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна. Об этом сообщает агентство DPA.

Прокуратура Брауншвейга обвиняет экс-главу автопроизводителя в мошенничестве, даче ложных показаний и манипуляциях на рынке. По данным следствия, Винтеркорну было известно, что в 2014 году Volkswagen за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было «необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов» дизельных машин, сообщала прокуратура.

Сам бывший руководитель Volkswagen отрицает свою вину. Как заявил его адвокат Феликс Дерр, Винтеркорн «решительно отвергает выдвинутые против него обвинения». По мнению защиты, тот факт, что Винтеркорн занимал должность председателя правления автоконцерна в годы, когда разгорелся скандал, еще не делает его виновным.

Осенью 2015 года разгорелся скандал, когда выяснилось, что Volkswagen обманывала американских экологов с помощью программного обеспечения: пока у машины вращались только передние колеса, бортовой компьютер понимал, что машина стоит на стенде, и снижал выбросы оксида азота в атмосферу, однако, оказавшись на дороге, машина возвращалась в обычный режим, не ограничивая себя в выбросах. Судебный процесс по этому делу окрестили «Дизельгейтом» — по аналогии с «Уотергейтским скандалом».

В 2016 году выяснилось, что Винтекорн может быть причастен к сокрытию данных о программном обеспечении автомобилей, поставки которых осуществлялись в США.

Ранее ГАЗ отсудил у Volkswagen 16,9 млрд рублей убытков из-за прекращения сборки автомобилей в России.