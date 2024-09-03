Нефть марки Brent подешевела до минимума с января

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала ниже $75 за баррель впервые с 3 января 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По данным на 16:07 мск, стоимость одного барреля Brent снизилась на 2,9% до $74,92. При этом нефть WTI с поставкой в октябре потеряла 1,96%, оказавшись на отметке $72,46 за баррель.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

27 августа Goldman Sachs и Morgan Stanley снизили прогнозы цен на нефть на 2025 год. Согласно новым оценкам, средняя цена нефти марки Brent в 2025 году составит менее $80 за баррель. Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз до $77, а Morgan Stanley ожидает, что фьючерсы будут торговаться в диапазоне $75-78.

В конце прошлого месяца аналитик предсказал, когда будет пик мирового спроса на нефть. Согласно прогнозам, в большинстве стран он случится в первой половине 2030-х, в Китае чуть раньше — в 2027 году. При этом, по словам эксперта, ряд развитых государств прошел пик потребления «черного золота» еще в середине 2000-х.

Ранее аналитик рассказал, при каких условиях цена на нефть может вырасти до $100.