В России запустили программу поддержки бизнеса на туристических автомаршрутах

Корпорация МСП с Минэкономразвития и регионами по поручению президента РФ запустили специальную программу поддержки для предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес по пути следования туристических автомаршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Владельцы малого и среднего бизнеса могут изучить потребности в создании сопутствующей инфраструктуры на цифровой платформе МСП.РФ (https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/tourism/promo/) и там же подать заявку на реализацию инвестпроектов.

Необходимость объектов инфраструктуры — многофункциональных зон, гостиниц, глемпингов, магазинов, точек питания — определили регионы через которые проходят туристические маршруты.

Как отметил на Восточном экономическом форуме министр экономического развития РФ Максим Решетников, развитие туризма невозможно без качественной инфраструктуры. При этом ее объекты должны быть расположены в правильных и востребованных локациях.

«Корпорация МСП и регионы помогут предпринимателям реализовать такие проекты: оценят их параметры, спланируют мероприятия по сопровождению и поддержке, в том числе в части подведения инженерной инфраструктуры, получения разрешений на строительство, оформления участков и привлечения необходимого финансирования», — пояснил Максим Решетников.

Также предприниматели смогут подобрать на цифровой платформе МСП.РФ. доступные объекты недвижимости для создания туристической инфраструктуры и подходящие для своего бизнеса меры поддержки.

Сейчас на платформе представлены более 110 федеральных и региональных мер поддержки для туристических МСП и более 420 специальных объектов недвижимости.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что информацию о потребностях регионов в инфраструктуре и доступных земельных участках на платформе будут постоянно актуализировать.

Корпорация поможет предпринимателям сформировать заявки и привлечь банковские средства для строительства.

«Планируется интеграция цифровой платформы и информационных систем Минэкономразвития для публикации сведений об автомобильных туристских маршрутах, что поможет предпринимателям учитывать дополнительные факторы при планировании инвестиционной деятельности», — добавил Исаевич.

Напомним, по поручению президента по итогам совещания с членами правительства РФ Корпорация МСП должна организовать работу по комплексной поддержке и сопровождению инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, включая проекты в сферах автотуризма и гостиничных услуг. Ее ход контролирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».