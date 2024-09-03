Бизнес указал на риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

«Опора России» раскритиковала подготовленные министерством труда и социальной защиты (Минтруд) РФ правила ведения реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Об этом сообщает РБК.

В распоряжении издания оказалось письмо от лица главы «Опоры России» Александра Калинина в Минтруд. По мнению объединения, текущая редакция документа подразумевает, что компании могут потенциально попасть в реестр за нарушения, не связанные с нелегальной занятостью. Например, за отсутствие подписи сотрудника в трудовом договоре или отсутствие в нем сведений об условиях труда. Отмечается, что это будет оказывать неоправданное влияние на репутацию работодателя.

Также в объединении считают, что малые предприниматели могут допускать ошибки в составлении договоров гражданско-правого характера (ГПХ) из-за отсутствия средств на квалифицированных юристов. Поскольку за это уже предусмотрены штрафы, их вполне достаточно для недопущения повторного правонарушения. Включение в реестр за первое правонарушение при заключении договоров ГПХ излишне, считают в «Опоре России».

17 августа сообщалось, что Роструд с 1 января 2025 года планирует сформировать реестр работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости.

В Минтруда указали, что в планируемый список могут попасть компании, которые занимаются подменой трудовых отношений российских граждан гражданско-правовыми договорами. Также в него могут попасть те компании, которые занимаются уклонением от заключения официальных трудовых договоров с работниками.

В министерстве отметили, что вносить в реестр будут на основании решения об административном правонарушении. Планируется, что он будет касаться уклонения от оформления или в целом ненадлежащего оформления трудового договора.

Ранее в России поручили создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью.