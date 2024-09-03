В Сбере назвали ожидаемый экономический эффект от внедрения ИИ

Генеративные ИИ-технологии становятся все более универсальными, а их внедрение упрощается, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев в рамках дизайн-сессии «GenAI в инжиниринге и промышленном дизайне».

По словам Белевцева, сегодня технология не может давать пользу, если она не используется в продукте.

«Прогресс в генеративном дизайне позволяет говорить о том, что в короткие сроки мы дойдем до инжиниринга, который будет делаться в значительной степени генеративными моделями», — сказал он.

Белевцев добавил, что в Сбере научились добавлять в генеративные ИИ-модели новые модальности.

«Но нам нужна правильная постановка бизнес-задачи, а также критерии понимания того, решает ли модель поставленную задачу или нет», — отметил он.

Также Белевцев напомнил, что летом 2023 года Сбер начал внедрять нейросетевую модель GigaChat в бизнес-процессы.

Он добавил, что идея оправдала вложенные инвестиции.

В Сбере ожидают, что экономический эффект от внедрения ИИ по итогам 2024 года составит 450 млрд рублей.

В ходе дизайн-сессии также было анонсировано создание отраслевого клуба «Искусственный интеллект в машиностроении» на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта. Клуб займется созданием экосистемы для обмена опытом и знаниями, помогая компаниям быстрее адаптироваться к новым технологиям.