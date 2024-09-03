Китай нашел способ ответить Канаде за пошлины на электромобили

Китай проведет антидемпинговое расследование в отношении химической продукции и рапса из Канады на фоне планов Оттавы ввести пошлины на импорт китайских электромобилей, алюминия и стали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства коммерции КНР.

По данным отраслевых отчетов, экспорт канадского рапса в Китай значительно увеличился. Канадские экспортеры подозреваются в демпинге, говорится в сообщении.

Китай начнет антидемпинговое расследование в отношении импорта семян рапса из Канады в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО) и соответствующими внутренними законами и правилами.

Также в ведомстве сообщили, что Пекин проведет антидемпинговое расследование в отношении соответствующей канадской химической продукции. При этом там не уточнили, о какой именно продукции идет речь.

26 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна введет заградительные пошлины на электромобили из Китая. Они составят 100% стоимости.

Дополнительной пошлиной китайские электрокары в Канаде будут облагаться с 1 октября. По словам Трюдо, Канада введет заградительные пошлины, скопировав инициативу США по этому вопросу. Тариф будет применяться к электрическим и некоторым гибридным легковым автомобилям, грузовикам, автобусам и развозным фургонам для служб доставки.

Ранее стало известно, что ЕС введет новые пошлины на китайские электромобили.