Цена бензина Аи-92 взлетела до максимума с прошлого сентября

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник выросла до 60 007 рублей за тонну (+1,23%). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена Аи-92 превысила отметку в 60 тыс. рублей впервые с 21 сентября 2023 года. Прошлой осенью в ряде регионов России наблюдался топливный кризис.

Остальные виды топлива 3 сентября также подорожали. Стоимость бензина Аи-95 за сутки выросла на 0,9%, до 72 207 рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива увеличилась на 0,22%, до 61 786 рублей за тонну.

Мазут вырос в цене до 29 667 рублей (+0,7%), СУГ — до 35 118 рублей (+0,77%). Сильнее всего во вторник подорожало топливо для реактивных двигателей — на 2,68%, до 83 460 рублей за тонну.

До этого правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца текущего года. Мера призвана поддержать стабильность на рынке в период высокого спроса на топливо.

Ранее нефть Brent подешевела до минимума с 22 августа.