Эксперт раскрыла, кому выгодно сейчас брать кредит

Средняя ставка по необеспеченным потребительским кредитам на сегодняшний день может достигать 25-30%, а некоторые банки предлагают и 70%. Однако некоторым гражданам выгодно брать займы и при таких условиях, например тем, кому срочно нужен автомобиль. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт по восстановлению кредитной истории Екатерина Шакурова.

«На текущий момент времени автокредитование растет высокими темпами. Разброс ставок, видов программ в этом направлении на самом деле огромный, на мой взгляд. От 12% на новые автомобили, до 25% на подержанные авто», — рассказала Шакурова.

При этом, по ее словам, стоит помнить о возможных подводных камнях. К примеру, если человек покупает в салоне авто под низкий процент, его ждут допуслуги от дилера, обязательное КАСКО и т.д.

До этого Шакурова объяснила, как оптимизировать траты при большом количестве кредитов. Она посоветовала сделать рефинансирование и объединить все займы в один. По ее словам, такой шаг необходим, чтобы не пропускать и не путать платежи в разные банки, а также для улучшения кредитной истории.

Ранее стало известно, что долги россиян по кредитным картам за год взлетели почти в 1,5 раза, приблизившись к рекордным 5 трлн рублей.