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Сбер и СберСтрахование выпустят ЦФА на космические запуски

Выпуск «космических» ЦФА приурочат к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Сбер и СберСтрахование выпустят первые на рынке цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к успешности запуска с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме.

Старт к Международной космической станции с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» запланирован на 11 сентября.

Анатолий Попов отметил, что платформа цифровых активов сейчас набирает обороты и привлекает все больше российских компаний, представляющих различные отрасли.
«Очень символично, что первый выпуск в этой сфере связан с космосом, ведь именно с его освоением ассоциируются самые прорывные и прогрессивные технологии», — сказал он.

Топ-менеджер компании отметил, что цифровые финансовые активы, хеджирующие риски, связанные с космическими запусками, смогут приобретать юридические лица — квалифицированные инвесторы в отношении ЦФА.

Всего будет выпущено до 2 тыс. ЦФА. Цена приобретения одного ЦФА при выпуске — 5 тыс. рублей, максимальная возможная доходность к погашению составит 4%.

Если запуск космического корабля пройдет успешно, инвестор получит 5,2 тыс. рублей за один ЦФА, а если запуску будет присвоен статус «аварийный» или «частично успешный» — только 200 рублей.

В случае, если старт с космодрома отменят или перенесут на время после окончания срока обращения ЦФА, инвесторы получат 5001 рубль за каждый ЦФА.

Размещение ЦФА продлится с 9.00 по московскому времени 4 сентября до 18.00 8 сентября года. Предъявление к погашению — с 23 по 28 сентября, уточнили в пресс-службе Сбера.

Гендиректор Сбербанк Страхования Михаил Волков отметил, что запуск ЦФА призван расширить число организаций — квалифицированных инвесторов, которые могут инвестировать в обеспечение устойчивости космической отрасли России.

«Приобретая ЦФА, компании вкладываются в совершенствование высоких технологий, укрепление экономики страны и повышение ее конкурентоспособности», — пояснил он.

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