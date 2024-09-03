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В России спрогнозировали объем выдачи ипотеки по итогам 2024 года

ВТБ: объем выдачи ипотеки к концу 2024 года может составить 5,1 трлн рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Объем выдачи ипотеки в России по итогам текущего года составит чуть более 5 трлн рублей, что фактически повторяет результат 2022-го, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Его слова приводит газета «Известия».

«Пока мы прогнозируем, что продажи этого года составят примерно 5,1 трлн рублей, но многое будет зависеть от спроса заемщиков осенью и зимой», — уточнил он.

По сравнению с 2023 годом просадка будет порядка 35%, считает эксперт.

Интерес к ипотеке среди россиян падает на фоне сверхвысоких ставок по кредитам, сокращения мер господдержки и дополнительных мер по «охлаждению» рынка, пояснил Горшков.

До этого в России призвали заменить ипотеку и лизинг жилья кооперативами. Эксперты считают, что это в большей степени соответствует сегодняшней ситуации на отечественном рынке недвижимости.

Ранее россиянам объяснили, чем грозит просрочка платежей по ипотеке.

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