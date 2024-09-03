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Эксперт назвал сроки решения проблемы с международными расчетами

Экономист Маслов: ситуация с международной оплатой начнет улучшаться в 2025 году

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Depositphotos

Проблемы с международными расчетами начнут постепенно разрешаться с 2025 года, считает директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. Его слова приводит News.ru.

«Я предполагаю, что до конца этого года мы будем жить в такой непростой ситуации, а потом она будет постепенно проясняться. <...> Между Россией и Китаем мы уже наметили целый ряд вещей, как можно разрешить вот этот кризис взаимных неплатежей», — отметил экономист.

Санкции действительно затруднили торговлю между странами: китайские поставщики стали отказываться работать с РФ, боясь последствий, признал Маслов. С другой стороны, продолжил он, заинтересованные предприниматели из КНР стали впервые сами искать обходные пути поставок товаров в РФ, не желая терять прибыль.

До этого сообщалось, что китайские банки стали отказываться проводить платежи, если в документах указаны русские имена.

Ранее сообщалось о зависших платежах между Россией и КНР на миллиарды юаней.

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