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Россияне бросились перекладывать деньги из частных банков в государственные

Россияне в июле массово перекладывали деньги из частых банков в государственные

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Максим Богодвид/РИА Новости

В июле россияне массово забирали свои сбережения из частных банков и переносили их в государственные. Последние переманивали клиентов особо выгодными условиями. Об этом пишет Frank Media.

Наиболее заметный отток средств пережил Т-банк. По итогам июля из него ушло порядка 118 млн рублей — это порядка 8% срочных вкладов. На втором месте «ФК Открытие» с оттоком в объеме 74,1 млрд рублей. Тройку замыкает Юникредитбанк, потерявший за месяц 12,2 млрд рублей со вкладов.

«Банки пересматривают ставки с разной скоростью перед решениями регулятора по ключевой ставке и после их оглашения. <...> Перераспределение ресурсов отражает конкуренцию банков за клиентов», — комментирует управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

До этого был назван самый популярный срок вклада среди россиян. Выяснилось, что 40% вкладчиков выбирают депозиты сроком на три месяца.

Ранее эксперт перечислил подвохи вкладов и накопительных счетов.

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