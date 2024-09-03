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Ротенберг оценил влияние высоких ставок на строительную отрасль

Ротенберг: строители продолжили брать кредиты, несмотря на высокие ставки

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Shutterstock

Строительный бизнес продолжает брать кредиты, несмотря на заградительные ставки, заявил российский бизнесмен Аркадий Ротенберг. Его слова приводит РБК.

«Но берут преимущественно короткие кредиты на пополнение оборотных средств, потому что длинные под 20% никто брать не будет», — уточнил предприниматель.

Отечественные застройщики жаловались на дорогие кредиты еще в конце прошлого года при ключевой ставке ЦБ РФ в 15-16% годовых. Сейчас ставка Банка России составляет 18% годовых. При этом аналитики не исключают, что на заседании 13 сентября регулятор может повысить ее до 20%.

До этого сообщалось, что среди российского малого и среднего бизнеса выросла популярность краудфандинга на фоне высоких кредитных ставок и ужесточения условий выдачи займов.

Ранее экономист предупредил о рисках неплатежеспособности российского бизнеса.

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