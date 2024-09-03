ВТБ запустит новый комбинированный вклад

Клиенты ВТБ, которые оформили в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, смогут открыть вклад «Двойная выгода» с доходностью до 25% годовых, рассказал в рамках ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Он отметил, что минимальная сумма депозита начинается от 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программу долгосрочных сбережений.

«Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами, на нем появляются принципиально новые накопительные продукты», — сказал Брейтенбихер.

Банк ожидает, что до конца 2024 года новым предложением воспользуются около 120 тыс. клиентов ВТБ.

Напомним, программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в год в течение десяти лет, следующих за годом после первого взноса. В программу можно перевести ранее сформированные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).