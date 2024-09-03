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Криптовалюта Telegram TON упала после задержания Дурова более чем на 90%

CMC: Toncoin упал на более 90% за несколько минут

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CoinMarketCap

Криптовалюта Toncoin (TON), которая используется для операций в Telegram, упала с 24 августа после задержания основателя мессенджера Павла Дурова более чем на 90%. Это следует из данных крипто-сайта для отслеживания цен CoinMarketCap (CMC).

По данным на 10:55 3 сентября Toncoin торговался на уровне 469 рублей и всего через пять минут обвалился до 18 рублей.

Таким образом за день криптовалюта Дурова потеряла 94% рыночной капитализации.

Курс TON начал падать сразу после задержания бизнесмена. В первый день Toncoin потерял 17%, но такого большого падения не было до сегодняшнего дня.

На сайте Toncoin указано падение в 93% за последние 24 часа. При этом на бирже Binance криптовалюта стоит $5,2.

Пресс-служба TON заявило о перебоях в работе CoinMarketCap, из-за которых возникли проблемы в динамике цен криптовалюты.

Ранее стало известно о многомиллионных убытках Telegram за 2023 год.

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