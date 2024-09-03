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В Сбере оценили инфраструктуру для расчетов между ЦБ России и Индии

Сбер: текущая инфраструктура для расчетов между ЦБ РФ и Индии адекватна

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Пресс-служба Сбера

Существующая инфраструктура для взаимных расчетов между Центробанками РФ и Индии адекватна, текущий курс рупия-рубль абсолютно рыночный. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в интервью Reuters в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Попов подчеркнул, что курс рупия-рубль в настоящее время определяется на основе спроса и предложения и балансируется кросс-курсами с другими валютами. Здесь в Сбере не фиксируют дисбалансов, которые происходят по другим валютам, когда при ограничениях расчетной инфраструктуры формируется дисбаланс.

«По рупии и рублю идет полноценная торговля, расчеты идут в течение дня, и та модель, которая есть, соответствует мировой практике. Имею в виду внебиржевые сделки с участниками рынка. Текущая инфраструктура адекватна», — добавил зампред Сбера.

При этом он отметил, что если появится биржевая торговля в России инструментом рупия-рубль, это повысит прозрачность и точность определения курса.

До этого, в начале июня, Анатолий Попов заявлял о росте интереса российских и индийских компаний к сотрудничеству. Он уточнял, что за первые четыре месяца 2024 года количество открытых в Сбере счетов корпоративных клиентов увеличилось на 67%, а в годовом выражении показатель вырос на 120%.

Ранее Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США.

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