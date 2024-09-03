На Дальнем Востоке собираются реализовать проекты для туристов на 80 млрд рублей

Дальний Восток оформляется в отдельное значимое туристическое направление — в первом полугодии 2024 года регион посетило на 21% больше туристов, чем годом ранее, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, туристический поток можно рассматривать в качестве драйвера для создания туристической инфраструктуры, в частности, запланированы к реализации проекты объемом более 80 млрд руб. На территории ДВФО при поддержке Сбера реализуется семь проектов с общим лимитом финансирования порядка 36 млрд руб. по программе льготного кредитования инвестиционных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщил Ведяхин.

Бизнес-проекты на Дальнем Востоке не ограничиваются туризмом — масштабное обновление затрагивает и электроэнергетику. До 2029 года запланирован ввод 3 ГВт мощностей, дополнительно, по оценкам Сбера, потребуется еще порядка 2 ГВт. При этом объем инвестиций на строительство и модернизацию генерирующих мощностей составит примерно 1 трлн руб., а для обеспечения сетевой инфраструктуры потребуется еще 250 млрд руб.

Александр Ведяхин отметил, что сейчас на Дальнем Востоке работает более 200 IT-компаний, с доходностью более 1 млрд руб. в год. Сбер играет важную роль в развитии региона в области высоких технологий.

«Созданный в коллаборации с Дальневосточным федеральным университетом центр компетенций по искусственному интеллекту по итогам 2023 года показал значимые результаты работы. Например, локальное решение — система распознавания амурских тигров. Кроме этого, адаптация на Вьетнам разрабатываемого Дальневосточным центром искусственного интеллекта и Сбером решения на основе ИИ для мониторинга движения и возникновения тропических циклонов. Решение, которое было представлено на прошлогоднем ВЭФ-2023, позволяет на основе спутниковых снимков выявлять зародившиеся циклоны, определять их характеристики и отслеживать их перемещение», — рассказал первый зампред Сбербанка.

В августе глава Сбера Герман Греф рассказал, что к следующему году компания планирует создать отдельный блок, который будет заниматься туризмом.