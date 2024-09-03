В Госдуме заявили, что новая программа льготной ипотеки будет целевой

Новая программа льготной ипотеки, направленная на поддержку высококвалифицированных специалистов из регионов, будет иметь целевой характер. Об этом в интервью ТАСС перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Понятно, что там есть регионы, где хотелось бы привлечь и закрепить кадры для того, чтобы эти регионы развивались. И, соответственно, там можно было бы установить программу льготной ипотеки, утвержденную на федеральном уровне, чтобы способствовать привлечению высококвалифицированной рабочей силы», — добавил депутат.

26 августа Аксаков сообщал, что четыре новые льготные ипотечные программы могут появиться в России в будущем.

Также другой депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил, что в России необходимо вводить новые ипотечные программы, чтобы сделать покупку жилья доступной для граждан.

По его словам, в этом вопросе важно соблюсти баланс между снижением инфляции и сохранением вариантов льготной ипотеки. Помимо этого, новые программы не должны спровоцировать рост стоимости жилья, подчеркнул парламентарийй.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.