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В сентябре ЦБ может опять поднять ключевую ставку

Аксаков: в сентябре Центробанк может поднять ключевую ставку до 20%

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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Центральный банк России может повысить ключевую процентную ставку до 20% в сентябре, если инфляция продолжит расти. Об это он заявил в интервью ТАСС перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ).

ЦБ действует профессионально и осторожно, понимая, что одной из его главных задач является обеспечение стабильности рубля и контроль уровня инфляции, отметил Аксаков. Ключевой инструмент для этого — ключевая ставка. Сейчас она составляет 18%.

»... допускаю, что в сентябре поднимет и до 20% если инфляционные тенденции сохранят движение к росту», — заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Если рост цен продолжится, ЦБ может принять решение о повышении ставки не только в сентябре, но и на следующем заседании, когда эта тема будет обсуждаться, считает парламентарий.

Заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке назначено на 13 сентября. Не исключено, что в ЦБ примут решение повысить ставку с текущих 18% годовых до 20% годовых, также считает портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Ранее был назван самый популярный срок вклада.

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