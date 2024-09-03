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В ВТБ заявили о росте спроса на кредиты у среднего и малого бизнеса на 40%

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ достиг 3,6 трлн рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Выдачи кредитов клиентам малого и среднего бизнеса (СМБ) выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе ВЭФ-2024 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко. При этом кредитный портфель клиентов СМБ достиг 3,6 трлн рублей, увеличившись на 14%.

Он уточнил, что самый большой объем кредитного портфеля банка в сегменте СМБ приходится на предприятия торговли, промышленности, жилищного и коммерческого строительства, а также сельского хозяйства.

При этом рост кредитования в первой половине 2024 года он связал с высокой деловой активностью бизнеса и ожиданием дальнейших корректировок денежно-кредитной политики. По его словам, инвестиционные и оборотные кредиты занимают примерно равные доли в портфеле клиентов СМБ, а в этих условиях клиенты активно привлекали как оборотное, так и инвестиционное финансирование.

«В условиях перестройки экономики бизнес продолжает занимать освободившиеся ниши и находит новые точки развития, что требует наращивания производственных мощностей, расширения и диверсификации деятельности. У нас большой опыт работы с предпринимателями, мы выработали модели взаимодействия, которые позволяют им развиваться в разных экономических условиях», — отметил Еременко.

В банке уточнили, что действующие механизмы господдержки в сочетании с собственными кредитными программами ВТБ помогают бизнесу всех отраслей финансировать текущую деятельность и сохранять инвестиционную активность. Кроме того, растет интерес к предодобренным и экспресс-кредитам с онлайн-оформлением. Так, в 2024 году объем выдач экспресс-кредитов увеличился на четверт.

Ранее ВТБ сообщил, что более половины активной клиентской базы сегмента среднего и малого бизнеса банка «Открытия» перешли в ВТБ. К октябрю банк планирует завершить перевод всех клиентов «Открытия» на обслуживание в ВТБ. В рамках объединения двух банков ВТБ также перевел в свою офисную сеть более 75% отделений банка «Открытия». На сегодняшний день 182 отделения банка в 49 регионах уже сменили вывески, до конца года все 230 офисов банка «Открытие» перейдут под бренд ВТБ.

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