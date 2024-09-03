Аналитик допустил повышение ключевой ставки в сентябре

ЦБ на заседании 13 сентября повысит ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 20% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По мнению эксперта, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20% до середины 2025 года.

Васильев уточнил, что после повышения ключевой ставки вырастут ставки по вкладам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений, а значит и рубль будет укрепляться.

Аналитик сослался на данные ЦБ, по которым средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков в середине августа выросла на 0,2 процентного пункта, до 17,48%. Эксперт полагает, что ставки по депозитам в ближайшие недели продолжат расти на ожиданиях дальнейшего подъема ключевой ставки. По словам аналитика, вклады со ставками 17–20% уже позволяют зафиксировать высокую реальную рублевую процентную ставку и поэтому являются выгодными.

По мнению Васильева, пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,1% и к концу года инфляция снизится до 7,1%. К концу 2025 года эксперт ждет замедления инфляции до 4,8%.

ЦБ на заседании 26 июля повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%.

Ранее экс-зампред ЦБ дал прогноз по ключевой ставке.