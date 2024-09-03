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В России подорожала аренда жилья

«Яндекс Аренда»: средняя ставка аренды жилья в России за месяц выросла на 12%

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По итогам августа – наиболее активного месяца на рынке долгосрочной аренды – снять квартиру в российских городах-миллионниках можно было за 40 тыс. рублей в среднем (+12,4% к июлю). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

Больше всего медианные цены на съемное жилье выросли в Санкт-Петербурге (+21,7% за месяц, до 51,8 тыс. рублей), Москве (+17,8%, до 101,6 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (+14,9%, до 40,1 тыс. рублей), Самаре (+14,8%, до 33 тыс. рублей) и Уфе (+14,4%, до 25,4 тыс. рублей).

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков пояснил, что цены на аренду выросли из-за сокращения предложения в период активного сезона.

«В среднем в городах-миллионниках объем сдаваемых в долгосрочную аренду лотов сократился на 12,5% по сравнению с июлем. Из предложения уходят в первую очередь наиболее ликвидные (те, что можно быстро сдать. — «Газета.Ru») и дешевые квартиры. Самые бюджетные варианты и востребованные для долгосрочной аренды быстро находят жильцов, в частности, студии, одно- и двухкомнатные лоты. Наиболее дорогие и зачастую бóльшие по площади варианты трех- и многокомнатные квартиры — остаются в экспозиции дольше», — отметил Жуков.

Постепенную стабилизацию рынка эксперт ждет уже в сентябре: динамика роста стоимости аренды начнет замедляться, а объем предложения будет возвращаться к своим обычным рыночным показателям.

Снижение предложения в течение августа больше всего затронуло Нижний Новгород (-27,1%), Красноярск (-24,9%), Уфу (-21,7%), Самару (-20,9%) и Новосибирск (-18,3%). При этом в трех городах-миллионниках число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир наоборот выросло. Среди них Санкт-Петербург (+6,9%), Казань (+5,9%) и Краснодар (+0,5%). Увеличение предложения может быть связано с постепенным отъездом туристов, которые снимали жилье на время отдыха у местных собственников, и переориентацией владельцев этих квартир на долгосрочную аренду.

Ранее стало известно, сколько можно заработать на перепродаже квартиры.

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