Сенатор объяснила разницу в зарплатах специалистов одной профессии

Разница между средней зарплатой медицинских специалистов, учителей, воспитателей детских садов и других работников бюджетной сферы в самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых регионах России составляет пять раз. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ, председатель наблюдательного совета Фонда поддержки социальных проектов при Агентстве стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Основные проблемы в неравной оплате труда работников бюджетной сферы — невысокий размер зарплаты и высокая межрегиональная дифференциация. Разница в зарплатах возникла потому, что была отменена единая тарифная сетка, и сегодня каждый регион устанавливает систему оплаты труда исходя из своих финансовых возможностей. Существует и градация по формам собственности», — отметила сенатор.

По ее словам, сотрудники федеральных медицинских центров зарабатывают больше, чем работники региональных. А если учреждение на балансе муниципалитета, как большинство больниц и поликлиник, оплата труда может быть еще ниже, уточнила сенатор. Епифанова добавила, что уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит, и доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах федерации порой заметно отличаются.

При этом работа врача или учителя везде одинаково сложная и ответственная, подчеркнула Епифанова. По ее словам, сейчас Минтруд работает над пилотным проектом новой системы оплаты труда в сфере образования и здравоохранения. Сенатор рассказала, что старт проекта — начало 2025 года, он будет работать в отдельных регионах, где наблюдается самая сильная разница в оплате труда бюджетников, список субъектов будет известен позже. К концу 2026 года планируется сформировать нормативно-правовую базу по этому вопросу, а с 2027 года — внедрить, заключила сенатор.

Ранее сенатор объяснила неравенство в оплате труда мужчин и женщин.