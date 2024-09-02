Аналитик дал прогноз по курсу доллара и евро на осень

Осенью может произойти умеренное ослабление курса рубля, доллар может стоить 94−96 рублей, евро — 105−107 рублей. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По его словам, такая ситуация будет сохраняться до конца 2024 года.

«Динамика цен на нефть была довольно волатильна в августе, но надо признать, что она в среднем была на 7% ниже усредненных июльских значений. При этом объемы экспорта российской нефти в последние недели снижались. Это означает, что в перспективе ближайших 1,5−2 месяцев приток валютной выручки в РФ сократится», — объяснил Потавин.

Помимо этого, негативно на курс национальной валюты повлияют снижение объемов импорта из-за сложностей с трансграничными платежами, высокие бюджетные расходы, которые традиционно фиксируются к концу года, а также повышенная инфляция.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко до этого говорил, что курс доллара с 2 по 6 сентября будет колебаться на отметке 90-92 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 99-101 рубль. По его словам, жесткая денежно-кредитная политика (ДКБ) Центробанка РФ продолжает оказывать поддержку российской валюте.

Ранее Дотком заявил, что стоит поддержать усилия БРИКС по отказу от доллара.