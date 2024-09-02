Сбер выпустит собственные ЦФА с фиксированной доходностью

Сбер объявил о начале размещения собственных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) со сроком погашения 3 месяца и 1 год, рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Он отметил, что выпуски будут доступны физическим и юридическим клиентам банка.

По словам Попова, клиенты Сбера активно интересуются инвестированием в ЦФА.

«Мы решили предложить клиентам новый инструмент с фиксированной доходностью в цифровом формате», — сказал он.

Попов добавил, что минимальный объем приобретения для квалифицированных инвесторов составит 10 млн рублей.