Сбер выпустит собственные ЦФА с фиксированной доходностью

Сбер объявил о начале размещения собственных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) со сроком погашения 3 месяца и 1 год, рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
Он отметил, что выпуски будут доступны физическим и юридическим клиентам банка.
По словам Попова, клиенты Сбера активно интересуются инвестированием в ЦФА.
«Мы решили предложить клиентам новый инструмент с фиксированной доходностью в цифровом формате», — сказал он.
Попов добавил, что минимальный объем приобретения для квалифицированных инвесторов составит 10 млн рублей.