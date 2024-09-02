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«Роснефть» построила в Башкирии образовательный центр

На месте старой школы в селе Елань-Чишма построили образовательный центр

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Алексей Майшев/РИА Новости

При поддержке «Башнефти», входящей в комплекс «Роснефти», в башкирском селе Елань-Чишма открылся новый многофункциональный образовательный центр. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Образовательный центр площадью более 2 тыс. кв. м возвели на месте старой сельской школы, которая располагалась в пяти деревянных помещениях. Он включил в себя детский сад, общеобразовательную школу и школу искусств.

В центре появились мастерская, библиотека, столовая, а также спортзал, который трансформируется в актовый зал.

Также возведены собственные модульная котельная и трансформаторная подстанция.

Вокруг оборудовали детские и спортивные площадки, беседки, высадили кустарники и деревья.

В «Роснефти» уверены, что центр станет точкой притяжения людей всех возрастов села Елань-Чишма и других близлежащих населенных пунктов, в которых проживают около 2 тыс. человек.

Учреждение построено в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и регионом.

За последние 5 лет по этому соглашению было построено или реконструировано 40 образовательных учреждений.

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