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Аналитики Frank RG признали детские продукты и сервисы Сбера лучшими на рынке

Аналитики Frank RG оценили продукты и сервисы Сбера для детей от 6 до 13 лет

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Freepik.com

Сбер стал лидером рейтинга аналитической компании Frank RG в категории «Детский банкинг», сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Эксперты отметили, что банк предлагает клиентам 6–13 лет не только детскую СберКарту, но и разработанное для детей приложение СберKids.

При формировании рейтинга эксперты изучили детские карты и приложения ведущих банков страны, а также создаваемый ими детский образовательно-развлекательный контент для повышения финансовой грамотности.

Аналитики Frank RG проанализировали тарифы, клиентский опыт и путь, пользовательский опыт и выгодность использования. При этом использовались не только экспертные оценки, но и опрос родителей и детей.

В Сбере рассказали, что детские СберКарты в настоящий момент имеют 3,7 млн российских детей.

Приложением СберKids пользуется 1,8 млн юных россиян. В нем можно проверять баланс, переводить деньги на карты Сбера и в банки-партнеры, открыть и пополнять счет.

Кроме того, приложение представляет собой образовательный портал, где ребенок может смотреть обучающие видео, выполнять и повышать свою финансовую грамотность.

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