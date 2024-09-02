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Эксперт оценил вероятность мирового финансового кризиса в 2025 году

Экономист Лобода: вероятность мирового финанансового кризиса в 2025 году — 10%

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Depositphotos

Вероятность нового мирового финансового кризиса в 2025 году не превышает 10%, а в горизонте трех-пяти лет она может быть больше. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Мировая экономика как раз находится в стадии выхода из кризиса. Вероятность рецессии в США тоже очень невелика, и меры по дальнейшему сокращению этой вероятности наверняка будут приняты в США в сентябре. По-настоящему России может угрожать обвал цен на нефть ниже $60 за баррель. Это возможно, учитывая, что в мире все большим спросом пользуются автомобили на «чистой энергии», «гибриды» и электрический транспорт», — отметил экономист.

По его оценке, этот сценарий может произойти не в самое ближайшее время. По мнению Лобода, в любом случае Россия в рамках ОПЕК+ всегда сможет найти возможность для сокращения добычи нефти, и действия ОПЕК+ смогут остановить кризис.

Чтобы защитить свои сбережения, экономист посоветовал купить золото и хранить в нем хотя бы треть сбережений. Эксперт уточнил, что если наступит глобальный кризис, когда рухнут цены на все сырье, золото тоже подешевеет, но зато сбережения точно не обесценятся вместе с инфляцией. Также Лобода рекомендовал присмотреться к криптовалютам.

До этого россиянам рассказали , сколько они могут заработать на золоте.

Ранее Банк России допустил возможность мирового финансового кризиса.

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