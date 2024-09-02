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В России могут переобучить 1,5 млн специалистов для приоритетных отраслей

Кабмин РФ планирует переобучить 1,5 млн специалистов для приоритетных отраслей

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Правительство России планирует переподготовить с 2025 по 2030 год 1,5 млн квалифицированных специалистов, чтобы восполнить кадровый дефицит в приоритетных отраслях экономики. Об этом пишет газета «Ведомости».

По ее информации, задача по созданию системы профессионального переобучения и повышения квалификации кадров будет реализована в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Этот проект будет частью нового национального проекта «Кадры».
Минтруд будет отвечать за достижение результата по этому направлению.

Как сообщает издание, согласно плану ведомства, в год учебные учреждения будут выпускать 250 тысяч специалистов для нужд приоритетных отраслей, в 2023 году этот показатель составил 198 тыс. человек. Таким образом, в 2025–2030 годы программы переобучения пройдут 1,5 млн человек.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что схема нацпроекта «Кадры» представляет из себя четыре федеральных проекта по трудоустройству выпускников, изменению подходов к профессиональному развитию трудящихся, снижению сроков временной нетрудоспособности и вовлечению молодежи в бизнес.

Ранее сообщалось, что в России появились специалисты по трудоустройству, как у футболистов.

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