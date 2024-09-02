Россиянам рассказали, сколько они могут заработать на золоте

Доходность золота сейчас составляет 25-30% в год. Об этом «Газете.Ru» сказал руководитель аналитического центра брокера Mind Money Игорь Исаев.

«В целом, цена золота достигла равенства с изменениями стоимости доллара и евро, и до конца года можно ожидать колебания цены в пределах $2,4-2,6 тыс. за тройскую унцию (31 г — «Газета.Ru»). Однако возможен дальнейший рост цены металла, если доллар и евро ослабнут. Геополитическая нестабильность также может оказать негативное влияние на рынок золота, но предстоящие выборы президента в США могут смягчить этот фактор», — отметил эксперт.

По его мнению, вложения в золото могут быть особенно интересны россиянам, чья цель — защита сбережений от инфляции. Особенно это становится актуально в условиях ожиданий по ослаблению рубля, подчеркнул эксперт.

Он посоветовал россиянам открыть обезличенный металлический счет или приобрести паевый инвестиционный фонд на золото, так как при покупке металла в слитках возникает много дополнительных вопросов: как и где их хранить, как рассчитывать налог с их продажи.

Исаев назвал логичным покупать золото прямо сейчас — к концу года доллар может начать дешеветь, а цена на металл при этом устремится вверх.

Ранее россиянам назвали оптимальные способы вложения денег.