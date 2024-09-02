Эксперт спрогнозировал курс биткоина в сентябре

В сентябре стоимость одного биткоина может повыситься до $74 тыс. Такой прогноз «Газете.Ru» дал управляющий партнер VG GROUP Вагиз Нуруллов.

«Сентябрь месяц будет первым месяцем после окончания летнего периода низкой активности трейдеров, пониженных колебаний курса криптовалюты и в целом отсутствия большого интереса к этому рынку. В сфере криптовалюты не произошло глобальных изменений за лето. Рынок скорее потрепал нервы игроков на разных событиях, связанных с военными действиями на Ближнем Востоке, а также реакцией на рост вероятности рецессии в США и политикой центрального банка в Японии», — пояснил криптоэксперт.

Он добавил, что в сентябре биткоин может обновить максимумы. Эксперт пояснил, что стартует период снижения ставки Федеральной резервной системы США, которая приведет к росту активов, в том числе криптовалют. Нуруллов также ждет больше высказываний и обещаний от политиков в США в преддверии выборов президента в ноябре, которые окажут прямое позитивное влияние на биткоин.

Эксперт рекомендовал покупать криптовалюту в сентябре с учетом этих факторов.

На прошлой неделе курс биткоина кратковременно превышал $60 тыс.

Ранее эксперт назвал выгодное время для покупки криптовалюты Дурова.