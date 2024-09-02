Стало известно, что можно купить по цене двухкомнатной квартиры в Бутово

Обычная двухкомнатная квартира (75 кв. м) в московском районе Бутово стоит порядка 19 млн рублей (около $200 тыс.). Об этом «Газете.Ru» сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что по сопоставимой цене россияне могут купить, в частности, виллу (80 кв. м) с видом на сад на Бали, виллу (170 кв. м) с видом на море и горы в турецкой Анталье, таунхаус (123 кв. м) с уютными террасами и патио на севере Франции и квартиру (70 кв. м) с видом на тропические сады во Франции.

«Однако это не говорит, что стоимость жилой недвижимости в Москве аномально высока. Такое положение свидетельствует о ее высокой ликвидности. Подобный актив легко перепродать или сдать в аренду, а его востребованность останется значительной еще долгие годы. В совокупности это и обуславливает цену», — пояснил Сырцов.

При этом во многих странах мира рынок жилья более волатильный, то есть подвержен колебанию цен, добавил эксперт.

По данным «Метриум», в Москве за последние полгода подорожали новостройки. Средняя цена квадратного метра квартир массового сегмента максимально выросла на 9,4%. Средняя площадь при этом сократилась на 4%.

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